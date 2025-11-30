Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 17-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком». Калининградский клуб победил со счетом 1:0.

«Совершенно справедливая победа "Балтики". Но мне не в чем упрекнуть "Спартак" — команда в порядке, всё было сделано здорово, за исключением некоторых моментов. В равных составах, конечно, у "Спартака" было серьёзное преимущество, однако не было опасных моментов и реализации. По настрою чувствовалось, что всё придёт, гол случится. После удаления в составе "Балтики" озабоченности в глазах игроков "Спартака" не было. "Да, мы всё сделаем, забьём". Однако этого не произошло.

"Спартаку" не хватило опыта, понимания действий. Игроки передней линии команды хорошего уровня, но в сложившейся ситуации действовали совершенно неправильно. Не привык ещё "Спартак" играть с таким преимуществом и вскрывать такую оборону, как вчера у "Балтики".

"Спартак" на правильном пути, но уж слишком хороша "Балтика". Играют в меньшинстве, уступают по игре, но ждут своего шанса — и он пришёл. Уже не впервые они забивают в таком положении. "Балтика" хороша. Можно только порадоваться за Талалаева и его команду», — сказал Непомнящий «Чемпионату».