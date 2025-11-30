В 13-м туре итальянской Серии А «Лечче» на домашнем стадионе принимал «Торино». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Медон Бериша globallookpress.com

Хозяева газона смогли забить дважды в первой половине первого тайма. Сначала на 20-й минуте отличился Лассана Кулибали с передачи Медона Бериши, а после на 22-й Бериша ассистировал уже Ламеку Банде.

Ответный мяч от гостей фанаты увидели во втором тайме. На 57-й минуте Че Адамс сократил отставание в счете с передачи Николы Влашича. На 90-й минуте «Торино» мог сравнять счет, однако Кристьян Аслани не реализовал пенальти.

Результат матча Лечче Лечче 2:1 Торино Турин 1:0 Лассана Кулибали 20' 2:0 Ламек Банда 22' 2:1 Че Адамс 57' Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Медон Бериша ( Мохамед Каба 83' ), Ламек Банда ( Тете Моренте 65' ), Сантьяго Пьеротти ( Риккардо Соттиль 65' ), Никола Штулич ( Корри Ндаба 90' ) Торино: Франко Израэль, Нильс Нкунку ( Валентин Лацаро 70' ), Маркус Педерсен ( Закария Абухляль 70' ), Сауль Коко, Гильермо Марипан, Никола Влашич ( Адам Масина 70' ), Гвидас Гинейтис ( Дуван Сапата 37' ), Кристьян Аслани, Чезаре Казадей, Адриен Тамез ( Сириль Нгонж 60' ), Че Адамс Жёлтые карточки: Юльбер Рамадани 80', Данило Филипе Мело Вейга 81' — Чезаре Казадей 78', Сауль Коко 83', Сириль Нгонж 90+3'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 3 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 16 Фолы 23

После этой победы «Лечче» поднялся на 14-ю строчку, набрав 13 баллов, а «Торино» осталось на 12-й позиции с 14-ю очками в активе.