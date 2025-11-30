В 13-м туре итальянской Серии А «Лечче» на домашнем стадионе принимал «Торино». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Хозяева газона смогли забить дважды в первой половине первого тайма. Сначала на 20-й минуте отличился Лассана Кулибали с передачи Медона Бериши, а после на 22-й Бериша ассистировал уже Ламеку Банде.
Ответный мяч от гостей фанаты увидели во втором тайме. На 57-й минуте Че Адамс сократил отставание в счете с передачи Николы Влашича. На 90-й минуте «Торино» мог сравнять счет, однако Кристьян Аслани не реализовал пенальти.
Результат матча
ЛеччеЛечче2:1ТориноТурин
1:0 Лассана Кулибали 20' 2:0 Ламек Банда 22' 2:1 Че Адамс 57'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Медон Бериша (Мохамед Каба 83'), Ламек Банда (Тете Моренте 65'), Сантьяго Пьеротти (Риккардо Соттиль 65'), Никола Штулич (Корри Ндаба 90')
Торино: Франко Израэль, Нильс Нкунку (Валентин Лацаро 70'), Маркус Педерсен (Закария Абухляль 70'), Сауль Коко, Гильермо Марипан, Никола Влашич (Адам Масина 70'), Гвидас Гинейтис (Дуван Сапата 37'), Кристьян Аслани, Чезаре Казадей, Адриен Тамез (Сириль Нгонж 60'), Че Адамс
Жёлтые карточки: Юльбер Рамадани 80', Данило Филипе Мело Вейга 81' — Чезаре Казадей 78', Сауль Коко 83', Сириль Нгонж 90+3'
После этой победы «Лечче» поднялся на 14-ю строчку, набрав 13 баллов, а «Торино» осталось на 12-й позиции с 14-ю очками в активе.