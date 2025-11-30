Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о ничейном результате своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» (1:1).

Рис Джеймс — защитник «Челси» globallookpress.com

«Разочаровывает, что мы забрали всего одно очко.  Мы остались в меньшинстве в самом начале матча, и это усложнило задачу.  Думаю, все видят, где мы находимся и за что боремся.  Думаю, сегодняшний матч был серьезным заявлением.  Несмотря на то, что мы хотели победить, есть много положительных моментов.

Мы усердно работали, тренерский штаб провел большой анализ и проделал кропотливую работу, которая настраивает нас на правильный лад и заставляет играть так, чтобы доставить сопернику как можно больше неприятностей.

Глядя на количество желтых, я подумал, что будет еще одна красная карточка.  Это лондонское дерби, где каждый хочет победить.  Последние несколько лет "Арсенал" был на вершине.  Мы знали, что играть с ними будет непросто.  У них отличная полузащита, но мы старались играть в свой футбол и доставлять им проблемы без мяча.

Я горжусь командой.  Сегодняшняя игра была напряженной.  Мы набираем очко и идем дальше», — сказал Джеймс BBC.

После этого матча «Челси» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе.  В следующем поединке «синие» сыграют против «Лидса» 3-го декабря.