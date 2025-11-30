Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Динамо» (2:1).

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Непростой матч, хотели выиграть.  Настрой был правильным, но настороженность была.  Говорили о стандартах, но прозевали, пропустили.  Уступали в счете, но ребята потом выполнили то, о чем говорили в перерыве.

Видел, как они хотели играть, что делали.  То, что планировали, не работало, перестроились в первом тайме.  Ребята молодцы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмата» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе.  «Динамо» М — на 9-й позиции (20).