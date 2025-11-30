Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Динамо» (2:1).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Непростой матч, хотели выиграть. Настрой был правильным, но настороженность была. Говорили о стандартах, но прозевали, пропустили. Уступали в счете, но ребята потом выполнили то, о чем говорили в перерыве.

Видел, как они хотели играть, что делали. То, что планировали, не работало, перестроились в первом тайме. Ребята молодцы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмата» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й позиции (20).