Центральный матч 13-го тура между «Челси» и «Арсеналом» состоится 30 ноября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало в 19:30 по мск.

«Челси» набрал хорошую форму и может похвастаться своими результатами — 4 сухих победы, в том числе над «Барселоной» в Лиге чемпионов со счетом 3:0. «Аристократы» могут выйти на второе место, если сегодня обыграют «канониров».

«Арсенал» по-прежнему идет на беспроигрышной серии. В последних матчах «канониры» показали себя с наилучшей стороны, разгромив «Тоттенхэм» 4:1 и обыграл «Баварию» 3:1, после чего коллектив возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов.

В совокупности с лидерством в АПЛ «Арсенал» показывает, что сейчас он находится в лучшей форме за время пребывания Микеля Артеты на посту главного тренера команды.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры: 3.40 на победу «Челси», 2.28 на победу «Арсенала», 3.30 на ничью.

Искусственный интеллект: «Арсенал» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

