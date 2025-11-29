Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о матче против «Акрона» (2:1).

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«В первую очередь, я рад за ребят. Вернулось то, чего мы заслужили во многих матчах. Заслуженная победа. Первый тайм был полностью под нашим контролем, и структура феноменальная, много моментов. Но концовка оказалась немного нервозной.

Привык, что у "Пари НН" все постоянно проверяется, пенальти не даются, офсайды и голы отменятся. Потому я уже пытаюсь к этому спокойно относиться», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

«Пари НН» одержал первую победу в РПЛ с конца сентября и поднялся на 15-е место в таблицкс 11 очками. «Акрон» с 21 баллом занимает 8-ю строчку.