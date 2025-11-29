Дортмундская «Боруссия» одолела «Байер» (2:1) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.
У «шмелей» отличились Аарон Ансельмино на 41-й минуте и Карим Адейеми на 65-й минуте.
На 83-й минуте «Байер» смог отыграть один мяч благодаря точному удару Кристиана Кофане.
Результат матча
БайерЛеверкузен1:2Боруссия ДДортмунд
0:1 Аарон Ансельмино 41' 0:2 Карим Адейеми 65' 1:2 Кристиан Мишель Кофане 83'
Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих (Джарелл Куанса 88'), Йонас Хофман (Клаудио Эчеверри 74'), Алейш Гарсия, Ибрахим Маца, Малик Тилльман (Мартен Терье 74'), Эрнест Поку (Нейтан Телла 88'), Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 63')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Джоб Беллингем 80'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Аарон Ансельмино, Карим Адейеми (Ян Коуту 80'), Феликс Нмеча (Карни Чуквуэмека 90'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 60'), Юлиан Брандт (Рами Бенсебаини 90'), Марсель Забитцер
Жёлтые карточки: Малик Тилльман 30', Эдмон Тапсоба 40', Алейш Гарсия 90+4' — Нико Шлоттербек 11', Юлиан Рюэрсон 54', Фабиу Силва 82', Ян Коуту 88'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 25-ю очками в активе. «Байер» — на 4-й строчке с 23 баллами.