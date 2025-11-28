Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил мнение, что калининградский клуб не испытывает давления перед матчем 17‑го тура РПЛ против московского «Спартака».

Андрей Талалаев globallookpress.com

Игра состоится в субботу в Калининграде. «Балтика» в первом круге разгромила в гостях красно‑белых со счетом 3:0.

«Неплохой первый тайм в Оренбурге и хороший отрезок в матче с "Торпедо" говорят о том, что мы можем играть с мячом в позиционном нападении и забивать голы. Самое главное — на "Балтику" ничего не давит, поскольку выиграли первый матч со счетом 3:0, идем впереди. Сейчас "Спартак" уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты.

Остался посмотреть вживую матч "Спартака" с "Локомотивом", но лучше бы не оставался… Начало второго тайма впечатлило, даже неплохо играющий "Локомотив" просел. Видно, что команда объединилась вокруг тренера, русские футболисты его поддерживают», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» с 29 очками идет пятой в таблице РПЛ, «Спартак» (28) находится на 6-й позиции.