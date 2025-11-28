«Ювентус» и «Милан» связывались с представителями полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы насчет возможного перехода, информирует Calciomercato.​

Бернарду Силва globallookpress.com

По сведениям источника, 31-летний португалец привлек внимание саудовских клубов, но сам игрок предпочитает остаться в Европе и допускает вариант с Серией А, подобно Луке Модричу или экс-партнеру Кевину Де Брейне.

Его зарплата в 10,1 миллиона евро в год может помешать сделке, а «Сити» не планирует продлевать контракт, истекающий 30 июня 2026 года.​ В текущем сезоне Силва провел 16 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.​