Всего в этом списке 11 футболистов. Главными целями на лето 2026 года станет покупка нескольких хавбеков, нового вратаря и крайнего нападающего.

По данным источника, по окончании сезона манкунианцы готовы отпустить из клуба полузащитников Бруну Фернандеша, Каземиро, Кобби Мейну, Мануэля Угарте, защитников Гарри Магуайра, Тирелла Маласию, форвардов Джейдона Санчо, Маркуса Рашфорда, Джошуа Зиркзее и Расмуса Хойлунна, вратаря Алтая Байындыра.

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается серьезно перетряхнуть свой состав в летнее трансферное окно по требованию главного тренера Рубена Аморима , информирует издание The Sun.

