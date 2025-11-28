Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон считает, что не стоит призывать Арне Слота уйти в отставку, а дать ему время, чтобы выйти из кризиса и вернуться на лидирующие позиции.

Арне Слот globallookpress.com

«Когда "Ливерпуль" был в лучшей форме, он высоко прессинговал, но больше этого не делает. Когда ПСВ забивал один из голов, кто-то просто пробежал мимо Салаха, а он шел пешком в защиту. Два или три года назад такого бы не случилось.

Уже заканчивается ноябрь, а Слот, по-моему, до сих пор не знает своего лучшего состава. Ему нужно срочно разобраться. Когда он подписывал всех этих футболистов, наверняка имел какое-то представление, и теперь пора его воплотить в жизнь.

Но я считаю, что Слоту нужно дать время. Нельзя выигрывать чемпионат каждый год. Не то чтобы он обязан выиграть АПЛ, потому что сделал это в прошлый раз.

Не хочу использовать это как оправдание, но давайте не забывать и о том, что произошло с Жотой. Я просто чувствую, что это сильно повлияло на игроков. Когда даже у такого футболиста, как ван Дейк, появляются трудности, ты начинаешь подозревать, что проблема не только в плоскости футбола», — отметил Мерсон в интервью Sportskeeda.

Прошлогодний чемпион пока идет в АПЛ на 12-м месте с 18 очками. В 9 последних матчах «Ливерпуль» потерпел 6 поражений.