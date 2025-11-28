Хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер залечил свою травму ноги и готовится к игре 13-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Коул Палмер globallookpress.com

«Палмер готов как играть, так и выходить в стартовом составе. Возвращение Коула — это хорошая новость, все счастливы. Рады болельщики, рады его товарищи по команде, и самое главное — рад сам Коул. Футболисты хотят играть, поэтому его возвращение — это важное событие.

Он может нам очень помочь. Он, пожалуй, наш лучший игрок, и мы рады, что он вернулся. Теперь мы должны дать ему время, чтобы он набрал 100‑процентную форму. В прошлом он показал фантастические результаты, и, без сомнения, в будущем он сделает много хорошего для этого клуба», — сказал наставник аристократов Энцо Мареска на предматчевой пресс-конференции.

Последний раз Палмер выходил на футбольное поле в сентябре 2025 года. После этого он восстанавливался после травмы паха и перелома мизинца в результате несчастного случая дома.