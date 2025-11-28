По информации The Sun, «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года может провести масштабные кадровые изменения и расстаться сразу с 11 футболистами. В клубе рассчитывают обновить состав и высвободить бюджет для новых трансферов.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

В числе возможных игроков на выход названы вратарь Алтай Байындыр; защитники Харри Магуайр и Тайрелл Маласиа; полузащитники Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Мануэль Угарте, Каземиро и Джейдон Санчо, который сейчас выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. Также клуб могут покинуть форварды Маркус Рашфорд (арендован «Барселоной»), Расмус Хойлунн (играет в аренде за «Наполи») и Джошуа Зиркзе.

После 12 туров чемпионата Англии «МЮ» располагается на 10-й позиции, имея в активе 18 очков.