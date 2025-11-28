Владельцы «Ливерпуля» рассматривают возможность обратиться к Юргену Клоппу с предложением вернуться на пост главного тренера в случае увольнения Арне Слота, сообщает The Sun.

Юрген Клопп globallookpress.com

По информации источника, легендарному немцу могут предложить возглавить команду до конца текущего сезона 2025/26. Клопп руководил «красными» с октября 2015 по июнь 2024 года, выиграв АПЛ, ЛЧ и другие трофеи, а Слот сменил его сразу после ухода.​

Несмотря на победу в АПЛ в сезоне-2024/25 под руководством Слота, в нынешнем году «Ливерпуль» потерпел девять поражений во всех турнирах, включая разгром от ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов, 0:3 от «Ноттингем Форест» и 2:3 от «Брентфорда» в АПЛ.​​