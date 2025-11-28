Известный комментатор и поклонник «Динамо» Москва Виктор Гусев считает, что Ролан Гусев должен избавиться от приставки и. о и на постоянной основе возглавить бело-голубых.

Виктор Гусев globallookpress.com

«Гусев хорош в своей роли. Он это показал еще в прошлом сезоне, когда примерно в такую ситуацию он пришел и выиграл три матча подряд. Выиграл у "Спартака" и у "Крыльев", но потом проиграл "Краснодару". Но "Краснодар" чемпион, им все проиграли тогда. Гусев уже показал, что он может замахнуться не только на пост исполняющего обязанности, но и на пост главного тренера "Динамо".

Понятно, что это очень такая престижная позиция. Сразу говорят, что должен быть какой‑то очень известный тренер, должно быть такое супер‑имя не только как игрока, и у человек должны быть какие‑то достижения в тренерской сфере. Но с чего‑то надо начинать… Сейчас я вижу, что на него очень хорошо футболисты реагируют.

Конечно, я хотел бы. Не только потому, что он Гусев. Даже если бы он был Лебедев или Уткин (улыбается). Конечно, в любом случае нужно дать шанс», — сказал Виктор Гусев «Матч ТВ».

Пока «Динамо» с Роланом Гусевым провело два матча. В РПЛ был дома разгромлено «Динамо» Мх, а в Кубке России случилось поражение от «Зенита» (0:1). но команда по сумме двух матчей прошла дальше.