Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о своем будущем в столичном клубе.

Ролан Гусев globallookpress.com

Напомним, что сегодня «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1), но вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

«Не знаю, идет ли в зачет проход дальше. Главное — прошли дальше, надо двигаться от игры к игре. Я уже говорил, что для "Динамо" эти четыре победы просто немного исправят ситуацию, не глобально. "Динамо" должно быть выше. Клуб с такой историей и такой бренд нашего футбола должен бороться за первые места, в данной ситуации этого будет тяжело добиться», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

В чемпионате России «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.