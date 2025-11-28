Менхенгладбахская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 12-го тура Бундеслиги — 0:0.

Кристоф Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер globallookpress.com

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.

Результат матча

Боруссия ММёнхенгладбахБоруссия М0:0РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЛейпциг
Боруссия М:  Мориц Николас,  Джозеф Скалли,  Нико Эльведи,  Кевин Дикс,  Лука Нец,  Йенс Кастроп,  Рокко Райтц,  Янник Энгельгардт,  Флориан Нойхаус (Джованни Рейна 73'),  Франк Онора,  Харис Табакович (Суто Матино 73')
РБ Лейпциг:  Петер Гулачи,  Кастелло Люкеба,  Вилли Орбан,  Кристоф Баумгартнер,  Николас Зайвальд,  Ксавер Шлагер (Жоан Бакайоко 66'),  Давид Раум,  Боте Баку,  Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 66'),  Конрад Хардер,  Ян Дьоманде
Жёлтые карточки:  Кристоф Баумгартнер 45' (РБ Лейпциг),  Боте Баку 52' (РБ Лейпциг),  Ксавер Шлагер 61' (РБ Лейпциг)

«Лейпциг» с 26 очками остается вторым в турнирной таблице, «Гладбах» поднялся на 11-ю строчку.