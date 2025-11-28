Менхенгладбахская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 12-го тура Бундеслиги — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах0:0РБ ЛейпцигЛейпциг
Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Лука Нец, Йенс Кастроп, Рокко Райтц, Янник Энгельгардт, Флориан Нойхаус (Джованни Рейна 73'), Франк Онора, Харис Табакович (Суто Матино 73')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Жоан Бакайоко 66'), Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 66'), Конрад Хардер, Ян Дьоманде
Жёлтые карточки: Кристоф Баумгартнер 45' (РБ Лейпциг), Боте Баку 52' (РБ Лейпциг), Ксавер Шлагер 61' (РБ Лейпциг)
«Лейпциг» с 26 очками остается вторым в турнирной таблице, «Гладбах» поднялся на 11-ю строчку.