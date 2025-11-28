В пятницу, 28 ноября, мёнхенгладбахская «Боруссия» примет «РБ Лейпциг» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

27' В спокойном темпе продолжается игра, моментов у ворот почти не возникает.

24' Угловой у ворот «Лейпцига», Франк Онора совершил подачу, вратарь гостей Гулачи кулаками мяч выбил.

21' Позиционная атака «Лейпцига», всем составом за линию мяча опустились футболисты «Боруссии».

20' Аккуратно команды разыгрывают мяч, главной задачей ставя исключение ошибок в передачах.

18' Позиционная атака «Боруссии».

17' Прострел в штрафную «Лейпцига» совершал Джозеф Скалли, но прочитали передачу защитники гостей и выбили мяч.

Статистика матча 0 Удары мимо 2 48 Владение мячом 53 0 Офсайды 2 3 Фолы 3

15' Подача в штрафную «Лейпцига», вратарь гостей Гулачи кулаками мяч подальше выбил, уверенно сыграв на выходе.

13' Антонио Нуса нанес удар из-за пределов штрафной «Боруссии», мяч сильно выше ворот полетел.

10' Удар Раума со штрафного, мяч полетел выше ворот «Боруссии».

09' Антонио Нуса заработал фол на себе в непосредственной близости от штрафной «Боруссии», готовят удар гости.

08' Завязалась борьба за инициативу в центре поля.

06' Позиционная атака «Лейпцига», пока мяч в середине поля разыгрывается.

04' В среднем темпе начинается игра, футболисты «Боруссии» больше контролируют мяч.

02' Мяч под контролем «Боруссии», конструируют хозяева позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Боруссии».

До матча

22:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:20 Матч пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, вмещающем

22:10 Главным судьей матча будет Тимо Герах из Ландау.

Стартовые составы команд

«Боруссия»: Николас, Скалли, Эльведи, Дикс, Нец, Кастроп, Энгельхардт, Нойхаус, Райц, Онора, Табакович.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Баку, Орбан, Раум, Люкеба, Зайвальд, Баумгартнер, Шлагер, Диоманд, Хардер, Нуса.

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» нынче ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы. При этом «Боруссия» М на 8 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жеребята» одолели «Хайденхайм» (3:0). До того команда нанесла поражение «Льерсу» (1:0). Да и поединок с «Кельном» завершился викторией (3:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Боруссия» М забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

«Жеребята» нынче выглядят весьма мощно. Команда победила в 5 своих последних матчах. Причем «Боруссия» М традиционно безуспешно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Жеребята» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«РБ Лейпциг»

«Быки» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем «РБ Лейпциг» намерен побороться за чемпионство. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «РБ Лейпциг» переиграл «Вердер» (2:0). До того команда была бита «Хоффенхаймом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Штутгарту» (3:1). При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Быки» в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч. При этом «РБ Лейпциг» на 6 очков отстает от лидера. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне-себе выгодно. Вот только «жеребят» команда не может обыграть 2 матча кряду. Зато Кристоф Баумгартнер настрелял уже 5 мячей. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» намерены не отпускать далеко «Баварию». Из-за травмы команде не поможет в отчетной встрече Ассан Уэдраого.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. В Лейпциге команды сыграли 0:0, а в Мёнхенгладбахе «Боруссия» одержала победу 1:0.

За всю историю команды сыграли 18 матчей. В 10 играх победил «РБ Лейпциг», в 4 «Боруссия», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08