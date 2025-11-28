Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Эльче» состоится 28 ноября и стартует в 23:00 по мск.

«Хетафе» проиграл в этом сезоне уже 6 матчей, что почти половина от всех проведенных встреч команды в Примере. В домашних стенах «горожане» явно не хотят падать в грязь лицом, поэтому постараются добыть положительный результат, а именно победить, чтобы подобраться ближе к еврокубковой зоне.

«Эльче» в более сложной ситуации, хотя отстает в таблице всего на один пункт. Клуб не выигрывает уже 6 туров. Также в этом сезоне «бланкивердес» ни разу не побеждали на выезде. Удастся ли им прервать свою серию, узнаем после матча.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.

Букмекеры: дают 2.26 на победу «Хетафе», 4.00 на победу «Эльче», 3.00 на ничью.

Искусственный интеллект: предсказал победу «Хетафе» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

