Экс-форвард московского ЦСКА Сейду Думбия оценил форму вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

Думбия и Акинфеев вместе выступали за ЦСКА в 2010-2015 годах. 37-летний нападающий завершил игровую карьеру в 2022 году.

«Игорь меня удивляет, совсем не меняется. Остается таким же профессионалом. Так смотришь на него — да он еще как минимум лет пять должен играть! (Смеется.) А там уже от него будет зависеть. Не интересовался, когда он планирует завершать, но Игорь — вратарь, а они всегда могут играть дольше полевых», — заявил Думбия «Чемпионату».

Текущий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает летом 2026 года.