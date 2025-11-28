Бывший форвард ЦСКА и лучший бомбардир РПЛ, Сейду Думбия, поделился своим мнением о том, каким должен быть главный нападающий московской команды в новом сезоне.

Тамерлан Мусаев globallookpress.com

«Я, конечно, не знаю мысли главного тренера ЦСКА на этот счет, но, на мой взгляд, из того, что я вижу, команде нужен такой нападающий, который может сохранить мяч, придумать что-то с ним, но самое главное — поставить финальную точку. Завершение — самое важное», — отметил Думбия в интервью «Чемпионату».

В настоящее время в составе ЦСКА выступают два классических форварда — Алеррандро и Тамерлан Мусаев, однако оба забили по одному голу в Российской Премьер-лиге сезона 2025/26.