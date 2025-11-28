«АЕК» поднялся на 10-е место с 7 очками, «Фиорентина» (6) — 17-я.

В параллельной встрече афинский «АЕК» в гостях переиграл «Фиорентину» — 1:0.

«Страсбург» с 10 баллами поднялся на второе место в таблице, «Кристал Пэлас» (6) — 18-й.

Эммануэль Эмега восстановил равенство на 53-й минуте, а Самир Эль-Мурабет на 77-й минуте вывел хозяев вперед.

