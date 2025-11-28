Завершились две встречи 4-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Страсбург» дома проиграл «Кристал Пэласу» со счетом 2:1.
Гости открыли счет благодаря голу Тирика Митчелла на 35-й минуте.
Эммануэль Эмега восстановил равенство на 53-й минуте, а Самир Эль-Мурабет на 77-й минуте вывел хозяев вперед.
«Страсбург» с 10 баллами поднялся на второе место в таблице, «Кристал Пэлас» (6) — 18-й.
В параллельной встрече афинский «АЕК» в гостях переиграл «Фиорентину» — 1:0.
Мият Гачинович забил единственный мяч на 35-й минуте.
«АЕК» поднялся на 10-е место с 7 очками, «Фиорентина» (6) — 17-я.