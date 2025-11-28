Защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустил две тренировки подряд и не включен в заявку на матч Ла Лиги с «Алавесом» 29 ноября.​

Рональд Араухо
Рональд Араухо globallookpress.com

По данным As, уругваец сильно переживает из-за удаления красной карточкой в игре Лиги чемпионов против «Челси» (0:3), где его ошибка привела к голу Кунде в свои ворота.  Помимо психологических проблем, у него диагностирована кишечная инфекция.​

«У него кишечная инфекция.  Сегодня и завтра он не доступен.  В эмоциональном плане нам всем тяжело.  Поражение от "Челси" далось непросто.  Мы думали, что можем победить.  Нужно сохранять оптимизм перед следующим матчем», — прокомментировал состояние защитник главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.