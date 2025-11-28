Защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустил две тренировки подряд и не включен в заявку на матч Ла Лиги с «Алавесом» 29 ноября.​

Рональд Араухо globallookpress.com

По данным As, уругваец сильно переживает из-за удаления красной карточкой в игре Лиги чемпионов против «Челси» (0:3), где его ошибка привела к голу Кунде в свои ворота. Помимо психологических проблем, у него диагностирована кишечная инфекция.​

«У него кишечная инфекция. Сегодня и завтра он не доступен. В эмоциональном плане нам всем тяжело. Поражение от "Челси" далось непросто. Мы думали, что можем победить. Нужно сохранять оптимизм перед следующим матчем», — прокомментировал состояние защитник главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.