Представители руководства «Реала» провели беседы с игроками и тренерским штабом «сливочных» на фоне не очень удачной игры команды в последних матчах. Об этом сообщает AS.

Стало известно, что ситуация в раздевалке улучшилась. Игроки «сливочных» признают, что вина за поражения в последних матчах лежит на них. К тому же, футболисты осознали, что нет смысла конфликтовать с тренерским штабом.

Хаби Алонсо, в свою очередь, признал, что нападающий «Реала» Винисиус заслуживает больше внимания, чем он получал до этого.

Напомним, что в последних 2-х матчах чемпионата Испании «сливочные» сыграли вничью с «Эльче» (2:2) и «Райо Вальекано» (0:0).

