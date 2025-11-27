27 ноября «Рома» примет «Мидтьюлланн» в матче 5-го тура Лиги Европы. Команды сойдутся в 20:45 мск на стадионе «Олимпико» в Риме.
После победы над «Рейнджерс» «Рома» явно хочет продолжить свой подъем, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. «Римпляне» сейчас на 18-м месте и от топ-8 команду отделяют всего 2 пункта.
Тем временем «Мидтьюлланн» возглавляет таблицу. Датский клуб одержал 4 победы подряд и в случае положительного результата оставит за собой статус лидера.
Узнаем, сможет ли «Рома» сдержать лучшую атаку, которая забила уже 11 мячей в этом турнире.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры: 1.56 ан победу «Ромы», 4.40 на ничью, 5.90 на победу «Мидтьюлланна».
- Прогноз искусственного интеллекта: ничейный результат со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Мидтьюлланн» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.