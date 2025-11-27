Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо считает своего партнера по клубу Луку Модрича выдающимся игроком, с которого надо всем брать пример.

Лука Модрич globallookpress.com

«Он простой человек и любит футбол, как ребенок. Мне с самого первого дня было очень комфортно с ним в полузащите, потому что он обладает высоким уровнем мастерства и видением поля. Он также вносит огромный вклад в отбор мяча, бег и решительные действия в атаке, когда это необходимо.

Он выдающийся футболист, который поражает меня своим желанием играть каждый день, даже в 40 лет. Я им очень восхищаюсь: надеюсь, что даже в его возрасте у меня сохранится такая страсть», — сказал французский хавбек La Gazzetta dello Sport.

30-летний Рабьо в этом сезоне провел за «Милан» 7 матчей и забил один мяч. Он, как и Лука Модрич, перешел в стане россонери перед началом этого сезона.