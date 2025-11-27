Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подчеркнул, что команда должна действовать максимально сплочённо, чтобы добиться побед во всех турнирах текущего сезона.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Нам нужно стоять горой за себя, за сотрудников клуба, за тренера. Мы хотим, чтобы мадридисты чувствовали: мы вместе движемся в правильном направлении. Задача в этом сезоне у нас одна — титулы», — цитирует Мбаппе Фабрицио Романо в социальной сети X.

Накануне, 26 ноября, «Реал» провёл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Игра на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Греции завершилась победой мадридцев со счётом 4:3.