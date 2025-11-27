Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Лилль» разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:0.
У хозяев голы записали на свой счет Фелиш Коррея на 21-й минуте, Нгалайель Мукау на 36-й минуте, Хамза Игамане на 69-й и Бенжамен Андре на 86-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Лилль» занимает 6-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Динамо» Загреб — на 18-й строчке (7).
«Астон Вилла» обыграла «Янг Бойз» со счетом 2:1.
В составе «львов» дублем отметился Дониэлл Мален, отличившись на 27-й и 42-й минутах.
Единственный гол у «Янг Бойза» забил Жоэль Монтейру на 90-й минуте.
«Астон Вилла» располагается на 2-й позиции в таблице с 12-ю очками в активе, а «Янг Бойз» — на 24-м месте (6).
«Виктория Пльзень» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0).
За весь матч хозяева заработали 2 желтые карточки и 9 раз ударили по воротам. «Фрайбург» подал 3 угловых и 5 раз угрожал воротам соперника.
«Виктория Пльзень» после этого матча занимает 9-ю строчку (9 очков), а «Фрайбург» — на 3-й позиции (11).