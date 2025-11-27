Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Тома Менье — игрок «Лилля» globallookpress.com

В одной из встреч «Лилль» разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:0.

У хозяев голы записали на свой счет Фелиш Коррея на 21-й минуте, Нгалайель Мукау на 36-й минуте, Хамза Игамане на 69-й и Бенжамен Андре на 86-й минуте.

Результат матча Лилль Лилль 4:0 Динамо З Загреб 1:0 Фелиш Коррея 21' 2:0 Ngal'ayel Mukau 36' 3:0 Хамза Игаман 69' 4:0 Бенжамен Андре 86' Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро ( Тьяго Сантос 78' ), Набиль Бенталеб ( Этан Мбаппе 70' ), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон ( Матиас Фернандес 84' ), Фелиш Коррея ( Осам Сахрауи 71' ), Хамза Игаман ( Оливье Жиру 70' ), Ngal'ayel Mukau Динамо З: Иван Филипович, Маттео Перес Винлёф, Скотт Маккена, Серхи Домингес, Деян Любичич ( Кардозу Варела 62' ), Миха Зайц ( Гонсало Вильяр 77' ), Йосип Мишич, Монсеф Бакрар ( Лука Стойкович 62' ), Арбер Ходжа ( Сандро Куленович 62' ), Матео Лисица ( Габриэль Видович 71' ), N.Mikic Жёлтые карточки: Хамза Игаман 31', Натан Нгой 61' — Кардозу Варела 87'

Статистика матча 9 Удары в створ 0 5 Удары мимо 2 64 Владение мячом 36 5 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 12 Фолы 6

После этого матча «Лилль» занимает 6-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Динамо» Загреб — на 18-й строчке (7).

«Астон Вилла» обыграла «Янг Бойз» со счетом 2:1.

В составе «львов» дублем отметился Дониэлл Мален, отличившись на 27-й и 42-й минутах.

Единственный гол у «Янг Бойза» забил Жоэль Монтейру на 90-й минуте.

«Астон Вилла» располагается на 2-й позиции в таблице с 12-ю очками в активе, а «Янг Бойз» — на 24-м месте (6).

«Виктория Пльзень» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0).

За весь матч хозяева заработали 2 желтые карточки и 9 раз ударили по воротам. «Фрайбург» подал 3 угловых и 5 раз угрожал воротам соперника.

«Виктория Пльзень» после этого матча занимает 9-ю строчку (9 очков), а «Фрайбург» — на 3-й позиции (11).