Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Тома Менье — игрок «Лилля» globallookpress.com

В одной из встреч «Лилль» разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:0.

У хозяев голы записали на свой счет Фелиш Коррея на 21-й минуте, Нгалайель Мукау на 36-й минуте, Хамза Игамане на 69-й и Бенжамен Андре на 86-й минуте.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль4:0Динамо ЗДинамо ЗЗагреб
1:0 Фелиш Коррея 21' 2:0 Ngal'ayel Mukau 36' 3:0 Хамза Игаман 69' 4:0 Бенжамен Андре 86'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье,  Натан Нгой,  Айсса Манди,  Ромен Перро (Тьяго Сантос 78'),  Набиль Бенталеб (Этан Мбаппе 70'),  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон (Матиас Фернандес 84'),  Фелиш Коррея (Осам Сахрауи 71'),  Хамза Игаман (Оливье Жиру 70'),  Ngal'ayel Mukau
Динамо З:  Иван Филипович,  Маттео Перес Винлёф,  Скотт Маккена,  Серхи Домингес,  Деян Любичич (Кардозу Варела 62'),  Миха Зайц (Гонсало Вильяр 77'),  Йосип Мишич,  Монсеф Бакрар (Лука Стойкович 62'),  Арбер Ходжа (Сандро Куленович 62'),  Матео Лисица (Габриэль Видович 71'),  N.Mikic
Жёлтые карточки:  Хамза Игаман 31',  Натан Нгой 61'  —  Кардозу Варела 87'

После этого матча «Лилль» занимает 6-е место в таблице с 9-ю очками в активе.  «Динамо» Загреб — на 18-й строчке (7).

«Астон Вилла» обыграла «Янг Бойз» со счетом 2:1.

В составе «львов» дублем отметился Дониэлл Мален, отличившись на 27-й и 42-й минутах.

Единственный гол у «Янг Бойза» забил Жоэль Монтейру на 90-й минуте.

«Астон Вилла» располагается на 2-й позиции в таблице с 12-ю очками в активе, а «Янг Бойз» — на 24-м месте (6).

«Виктория Пльзень» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0).

За весь матч хозяева заработали 2 желтые карточки и 9 раз ударили по воротам.  «Фрайбург» подал 3 угловых и 5 раз угрожал воротам соперника.

«Виктория Пльзень» после этого матча занимает 9-ю строчку (9 очков), а «Фрайбург» — на 3-й позиции (11).