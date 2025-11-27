Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, рассказал, что чешский специалист не против снова поработать в РПЛ.

Марцел Личка globallookpress.com

«Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение.

Предложений из РПЛ нет, из "Динамо" и "Спартака" ни ко мне, ни к Марцелу не обращались», — цитирует Николаева Sport24.

В России 48-летний Личка работал с «Оренбургом» и «Динамо», который покинул в мае 2025 года. Его последним клубом был турецкий «Фатих Карагюмрюк», оттуда чеха уволили в конце октября за плохие результаты.