«Крылья Советов» по пенальти одолели КАМАЗ (1:1, 4:2 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/fckssamara_official

В основное время матча команды обменялись голами.  У КАМАЗа отличился Даниил Шамкин на 3-й минуте, а в составе «Крыльев Советов» гол забил Михайло Баньяц на 57-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались самарцы.  Победный удар на счету Владимира Хубулова.

Результат матча

КамАЗРоссия. Fonbet Кубок. Плей-оффКамАЗ1:2Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
0:1 Иван Лепский 1' пен. 0:2 Амар Рахманович 2' пен. 1:2 Александр Дерюгин 3' пен. 1:3 Ильзат Ахметов 3' пен. 2:3 Motorin D. N. 4' пен. 2:4 Владимир Хубулов 4' пен. 3:4 Даниил Шамкин 33' 3:5 Михайло Баньяц 56'
КамАЗ:  Сурхайхан Абдуллаев,  Руслан Аюкин,  Роман Мануйлов,  Георгий Юдинцев,  Burko M.,  Александр Дерюгин,  Ренат Голыбин,  Давид Хубаев,  Даниил Шамкин,  Zamerets E.,  Kalistratov T.
Крылья Советов:  Никита Кокарев,  Сергей Божин,  Никита Чернов,  Роман Евгеньев,  Иван Лепский,  Кирилл Печенин,  Николай Рассказов,  Михайло Баньяц,  Химми Марин,  Максим Витюгов,  Адольфо Гайч
Жёлтые карточки:  Ренат Голыбин 29',  Burko M. 61',  Руслан Аюкин 66'  —  Никита Чернов 78',  Амар Рахманович 90+4'

После этого матча «Крылья Советов» пробились в полуфинал Кубка России Пути регионов, а КАМАЗ завершил свое выступление на турнире.