«Крылья Советов» по пенальти одолели КАМАЗ (1:1, 4:2 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

Фрагмент матча t.me/fckssamara_official

В основное время матча команды обменялись голами. У КАМАЗа отличился Даниил Шамкин на 3-й минуте, а в составе «Крыльев Советов» гол забил Михайло Баньяц на 57-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались самарцы. Победный удар на счету Владимира Хубулова.

Результат матча КамАЗ Россия. Fonbet Кубок. Плей-офф 1:2 Крылья Советов Самара 0:1 Иван Лепский 1' пен. 0:2 Амар Рахманович 2' пен. 1:2 Александр Дерюгин 3' пен. 1:3 Ильзат Ахметов 3' пен. 2:3 Motorin D. N. 4' пен. 2:4 Владимир Хубулов 4' пен. 3:4 Даниил Шамкин 33' 3:5 Михайло Баньяц 56' КамАЗ: Сурхайхан Абдуллаев, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Георгий Юдинцев, Burko M., Александр Дерюгин, Ренат Голыбин, Давид Хубаев, Даниил Шамкин, Zamerets E., Kalistratov T. Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин, Никита Чернов, Роман Евгеньев, Иван Лепский, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Михайло Баньяц, Химми Марин, Максим Витюгов, Адольфо Гайч Жёлтые карточки: Ренат Голыбин 29', Burko M. 61', Руслан Аюкин 66' — Никита Чернов 78', Амар Рахманович 90+4'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 4 Удары мимо 2 44% Владение мячом 56% 1 Угловые удары 0

После этого матча «Крылья Советов» пробились в полуфинал Кубка России Пути регионов, а КАМАЗ завершил свое выступление на турнире.