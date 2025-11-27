Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о работе Валерия Карпина в московском клубе.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Оценивать работу Карпина должно руководство "Динамо". Всё, что касается самого назначения, я сказал ещё до него — добавить нечего. Посоветовал бы посмотреть хронологию этой "Санта-Барбары", которая началась ещё в "Ростове". Человек говорит, что устал совмещать, а через несколько месяцев опять начинает. Набирает своих игроков с последними контрактами, которых уже больше никому не продашь, и через пару-тройку месяцев уходит, оставляя команду и футболистов в незавидном положении.

Вопрос здесь даже не в игре, а в том, что "Динамо" потеряло ещё один год. Необходимо искать нового тренера. Тот придёт, наверняка выкинет футболистов, которых привёл Карпин. И в "Динамо" продолжится катавасия игроков и агентов», — сказал Кобелев «Чемпионату».