Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящей игре против «Зенита» в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Результат первого матча на нас никак не влияет.  Мы не думаем об этом счете.  Ни разу не заикнулись о прошлом матче.  Есть только сегодня и сейчас.

По какой схеме будет играть "Динамо"?  Рубенс будет играть в опорной зоне.  У него уже был такой опыт.  Ему эта позиция знакома.

Почему "Динамо" редко играло в три защитника?  Мы исходили из состояния футболистов, из наличия футболистов.  На это накладывали схему.  Приняли решение, что так сыграть целесообразнее.

Тюкавин и Сергеев теперь постоянно будут выходить в атаке вместе?  Пока да.  Как будет дальше… К каждому сопернику будем готовиться отдельно», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Матч между командами состоится в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», начало — 20:30 по мск.