Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящей игре против «Зенита» в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Результат первого матча на нас никак не влияет. Мы не думаем об этом счете. Ни разу не заикнулись о прошлом матче. Есть только сегодня и сейчас.

По какой схеме будет играть "Динамо"? Рубенс будет играть в опорной зоне. У него уже был такой опыт. Ему эта позиция знакома.

Почему "Динамо" редко играло в три защитника? Мы исходили из состояния футболистов, из наличия футболистов. На это накладывали схему. Приняли решение, что так сыграть целесообразнее.

Тюкавин и Сергеев теперь постоянно будут выходить в атаке вместе? Пока да. Как будет дальше… К каждому сопернику будем готовиться отдельно», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Матч между командами состоится в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», начало — 20:30 по мск.