Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Спартака» (2:3) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«"Спартак" в этом матче был очень хорош. "Локомотиву" не хватало движения и концентрации. У них были небольшие шансы, пока они не пропустили в первом тайме. Футболистам "Локомотива" было очень тяжело сравнять счет, "Спартак" просто не давал этого сделать. У "Локомотива" изначально было мало шансов на проход дальше, учитывая счет в первой игре. Теперь им предстоит Путь регионов. Там тоже можно играть и доходить до финала. Я думаю, что Галактионов сделал ставку на чемпионат. Последние игры перед зимней паузой для "Локомотива" важнее, чем кубковая встреча со "Спартаком" », — цитирует Булыкина 'Матч ТВ'.

'Локомотив' продолжит свое выступление в Пути регионов Кубка России.