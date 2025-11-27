«Атлетико» одержал победу над «Интером» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 9-й минуте «матрасники» вышли вперед благодаря голу Хулиана Альвареса.
«Интер» сумел сравнять счет на 54-й минуте, отличился Петр Зелиньский.
На 90+3-й минуте «Атлетико» забил победный гол. Решающий удар нанес Хосе Хименес.
Результат матча
АтлетикоМадрид2:1ИнтерМилан
1:0 Хулиан Альварес 9' 1:1 Пётр Зелиньски 54' 2:1 Хосе Хименес 90+3'
Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина (Марк Пубиль 59'), Давид Ганцко, Маттео Руджери (Антуан Гризманн 68'), Пабло Барриос, Джонни Кардозо (Коке 59'), Конор Галлахер (Николас Гонсалес 59'), Алекс Баэна (Александр Сёрлот 68'), Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Хосе Хименес
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Луис Энрике 79'), Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Пётр Зелиньски (Маркус Тюрам 65'), Хакан Чалханоглу (Франческо Пио Эспозито 73'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Давиде Фраттези 73'), Анж-Йоан Бонни (Petar Sucic 65')
Жёлтая карточка: Федерико Димарко 44' (Интер)
После этого матча «Атлетико» занимает 12-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Интер» располагается на 4-й строчке с 12-ю баллами.