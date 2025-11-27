После этого матча «Атлетико» занимает 12-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Интер» располагается на 4-й строчке с 12-ю баллами.

«Атлетико» одержал победу над «Интером» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

