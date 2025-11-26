В среду, 26 ноября, мадридский «Атлетико» на своем поле примет миланский «Интер» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье из Франции.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который вмещает 70 692 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

«Атлетико»

«Атлетико» не очень стабильно выступает в Лиге чемпионов, хотя пока держится в зоне плей-офф, занимая 21-ю строчку в турнирной таблице. Два матча из четырех проведенных принесли матрасникам очки: победы над немецким «Айнтрахтом» (5:1) и «Юнионом Сент-Жиллуа» (3:1). Еще две встречи мадридский клуб проиграл: «Ливерпулю» (2:3) и «Арсеналу» (0:4).

В чемпионате Испании у «Атлетико» дела идут неплохо — команда пока не выбыла из борьбы за золотые медали, хотя отставание от лидирующего «Реала» составляет четыре очка. В последнем туре матрасники в гостях обыграли «Хетафе» со счетом 1:0.

«Интер»

«Интер» очень уверенно смотрится в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — у него пока все победы и место в группе лидеров в турнирной таблице. Напомним путь итальянского клуба в этапе лиги — виктории над нидерландским «Аяксом» (2:0), пражской «Славией» (3:0), «Юнионом Сент-Жиллуаз» (4:0) и казахстанским «Кайратом» (2:1).

В чемпионате Италии «Интер» занимает четвертое место, но отставание от лидирующей «Ромы» составляет всего три очка. В последнем туре «черно-синие» играли против своего принципиального соперника — «Милана» и уступили ему дома со счетом 0:1.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли пять раз в различных официальных и товарищеских матчах. Если брать основное время встречи, то у команд по две победы и одна ничья. В последний раз «Атлетико» и «Интер» выясняли отношения в октябре нынешнего года в рамках товарищеского спарринга — встреча завершилась победой мадридского клуба в серии пенальти (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.00