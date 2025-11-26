прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.00

26 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» пока не впечатляют. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Атлетико» набрал 6 очков в 4 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» одолели «Хетафе» (1:0).

До того команда переиграла скромный «Леванте» (3:1). Да и поединок с «Юнионом» завершился победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках «Атлетико» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних матчах.

Причем «Атлетико» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» намерены подтянуться к первой восьмерке.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» в Лиге чемпионов выглядят прилично. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» в 4 матчах турнира набрал 12 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 11 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Змеи» уступили «Милану» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Лацио» (2:0). А вот чуть ранее сумела переиграть ершистый «Кайрат» (2:1).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Генрих Мхитарян — травмирован.

Состояние команды: «Змеи» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. До последней коллизии команда победила 4 раза.

При этом «Интер» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге чемпионов команда пропустила всего 1 мяч.

«Змеи» явно настроены побороться за победу в турнире. Да и Лаутаро Мартинес уже успел отличиться 4 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Змеи» прекрасно обороняются, к тому же в кадровом плане выглядят симпатично.

Статистика для ставок

«Матрасники» победили в 5 своих последних поединках

«Змеи» в среднем пропускают реже одного мяча за матч

«Интер» в Лиге чемпионов забивает в среднем почти 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Интер» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона мадридцев не блещет надежностью.

Ставка: Победа «Интера» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90