Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев подвел итоги выступления своего клуба после 16 прошедших туров российской Премьер-лиги.

Заурбек Тедеев — тренер «Акрона» globallookpress.com

«То, что случилось с командой в августе-сентябре, когда мы стали не так стабильно набирать очки, было ожидаемо с нашей стороны. Мы трезво оценили, в какой точке находимся. Чётко понимали, что нам не надо суетиться, совершать лишних телодвижений по отношению к тренерскому штабу, изменениям в составе. Мы продолжали свою работу, поддерживали тренерский штаб и игроков. Это была наша работа как руководителей клуба. За первый круг поставил бы команде хорошую оценку», — сказал Клюшев «Чемпионату».

Сейчас в активе «Акрона» 21 очко и 8-е место в турнирной таблице. В 17-м туре команда сыграет дома с «Пари НН» 29 ноября.