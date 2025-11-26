Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Локомотива» (3:2).

Антон Заболотный — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Мы контролировали игру и были уверены в себе. Атмосфера отличная. Готовимся к следующей игре.

Неважно, с кем сыграем дальше. Сыграем с сильнейшими. Будем отталкиваться от команды, которая пройдёт дальше», — передает слова Заболотного Чемпионат.

По сумме 2-х встреч «Спартак» (3:1 и 3:2) пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. «Красно-белые» сыграют с победителем пары «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).