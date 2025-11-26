Чешская «Славия» и «Атлетик» из Бильбао не смогли поразить ворота друг друга в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.
Преимуществом в матче владели гости, создавшие больше опасных моментов. но пробить ворота Индржиха Станека баски так и не смогли.
«Атлетик» с 4 очками пока идет на 28-м месте, а «Славия» (3) — двумя строчками ниже.
Результат матча
Славия ППрага0:0АтлетикБильбао
Славия П: Индржих Станек, Давид Зима, Штепан Халоупек, Давид Доудера (Томаш Голеш 56'), Юссуфа Мбоджи (Ян Борил 56'), Дэвид Мозес, Михал Садилек, Христос Зафейрис (Моймир Хитил 80'), Лукаш Провод, Юссуфа Саньянг (Васил Кушей 56'), Томаш Хоры
Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо (Унаи Гомес 80'), Роберт Наварро, Ойан Сансет (Selton Sanchez 58'), Алехандро Рего, Иньиго Руис де Галарета (Микель Хаурегисар 64'), Горка Гурусета (Иньиго Лекуэ 80'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс 58')
Жёлтые карточки: Лукаш Провод 15', Томаш Хоры 40' — Горка Гурусета 19', Иньиго Руис де Галарета 45+4', Айтор Паредес 86'