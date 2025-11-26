Чешская «Славия» и «Атлетик» из Бильбао не смогли поразить ворота друг друга в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.

Индржих Станек globallookpress.com

Преимуществом в матче владели гости, создавшие больше опасных моментов. но пробить ворота Индржиха Станека баски так и не смогли.

«Атлетик» с 4 очками пока идет на 28-м месте, а «Славия» (3) — двумя строчками ниже.

Результат матча Славия П Прага 0:0 Атлетик Бильбао Славия П: Индржих Станек, Давид Зима, Штепан Халоупек, Давид Доудера ( Томаш Голеш 56' ), Юссуфа Мбоджи ( Ян Борил 56' ), Дэвид Мозес, Михал Садилек, Христос Зафейрис ( Моймир Хитил 80' ), Лукаш Провод, Юссуфа Саньянг ( Васил Кушей 56' ), Томаш Хоры Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо ( Унаи Гомес 80' ), Роберт Наварро, Ойан Сансет ( Selton Sanchez 58' ), Алехандро Рего, Иньиго Руис де Галарета ( Микель Хаурегисар 64' ), Горка Гурусета ( Иньиго Лекуэ 80' ), Алехандро Беренгер ( Нико Уильямс 58' ) Жёлтые карточки: Лукаш Провод 15', Томаш Хоры 40' — Горка Гурусета 19', Иньиго Руис де Галарета 45+4', Айтор Паредес 86'