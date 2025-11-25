Три очка для басков?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.33

25 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск.

«Славия» Прага

Турнирное положение: Пражане пока не впечатляют. Команда находится на 30 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Славия» Прага набрала 2 очка в 4 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пражане одолели «Богемианс» (3:1).

До того команда сумела переиграть «Викторию» Пльзень (5:3). А вот поединок с «Арсеналом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Славия» Прага забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Пражане нынче выглядят вполне-себе выгодно. Команда победила в 2 последних матчах.

Причем «Славия» Прага лишь однажды противостояла «Атлетику». Год назад команда минимально уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пражане намерены зацепиться за заветные баллы.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 27 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» в 4 матчах турнира набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски разгромно уступили «Барселоне» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Овьедо» (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепким «Ньюкаслом» (0:2).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Иньяки Уильямс — травмирован.

Состояние команды: Баски не блещут стабильностью результатов. Команда имеет проблемы с реализацией.

При этом «Атлетик» явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только матчи с крепкими оппонентами даются команде сложно.

Баски в Лиге чемпионов в среднем пропускают фактически 2 гола за матч. Да и отсутствие Иньяки Уильямса явно сказывается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Баски вполне способны побороться за попадание в топ-24.

Статистика для ставок

Пражане победили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Славия» Прага в Лиге чемпионов забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Атлетик» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и пражане в Лиге чемпионов выглядят неуверенно.

2.33 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Славия» Прага — «Атлетик» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Славия» Прага — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00