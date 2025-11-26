Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Краснодаром»(4:0) в Кубке России.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Недоволен остался первым таймом. Очень много позволили создать сопернику. Во втором тайме всё хорошо. Конечно, я рад победе, проходу в следующую стадию. Будем думать, как исправлять ошибки.

Кордоба? Джон — сильнейший форвард РПЛ прошлого года, лучший игрок. Мне повезло, я работал с многими сильный нападающими: Смолов, Ари, Кордоба. Джон — фантастический нападающий. Он важен не только голами, но и объемом работы. Он важен в раздевалке, от него много положительной энергии идет. Повторюсь, я счастливый человек, что работаю с такими сильными футболистами», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

По сумме двух встреч «Краснодар» выиграл 7:1 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Оренбург» же продолжит борьбу в Кубке регионов.