Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Краснодаром»(4:0) в Кубке России.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Недоволен остался первым таймом.  Очень много позволили создать сопернику.  Во втором тайме всё хорошо.  Конечно, я рад победе, проходу в следующую стадию.  Будем думать, как исправлять ошибки.

Кордоба?  Джон — сильнейший форвард РПЛ прошлого года, лучший игрок.  Мне повезло, я работал с многими сильный нападающими: Смолов, Ари, Кордоба.  Джон — фантастический нападающий.  Он важен не только голами, но и объемом работы.  Он важен в раздевалке, от него много положительной энергии идет.  Повторюсь, я счастливый человек, что работаю с такими сильными футболистами», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

По сумме двух встреч «Краснодар» выиграл 7:1 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.  «Оренбург» же продолжит борьбу в Кубке регионов.