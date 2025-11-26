Российский комментатор Константин Генич высказался об игре «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Мне очень нравится, что "Краснодар" терпит, и, если даже у него что-то идёт в самом начале не так, они по ходу игры прямо вот выпрямляются, выпрямляются, и всё увереннее и увереннее себя чувствуют. Потому что по первым минутам казалось, что у "Краснодара" вообще игра не пошла совсем, или "Локомотив" настолько был хорош. Потом как-то "Краснодар" выпрямился. Им повезло, что они быстро сравняли», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».