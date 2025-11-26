Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ведет переговоры с клубом «Зенит» по возможному трансферу.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Зимина, представители игрока уже контактировали с руководством и тренерским штабом санкт-петербургского клуба. Однако в стане «Зенита» мнения относительно перехода Баринова разделились: одни поддерживают эту идею, а другие выражают сомнения, среди факторов беспокойства — возраст футболиста.

Ранее стало известно, что 29-летний Баринов и «Локомотив» прекратили переговоры о продлении контракта, который действует до июня 2026 года. Дмитрий является воспитанником «Локомотива» и в этом сезоне провел 21 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач.