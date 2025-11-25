19-летний полузащитник сборной Германии и «РБ Лейпциг» Ассан Уэдраого заинтересовал «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Ассан Уэдраого globallookpress.com

По данным источника, в контракте игрока нет пункта о досрочном расторжении, и клуб готов рассматривать предложения о трансфере только летом 2026 года — при условии соответствующей компенсации.

В нынешнем сезоне Уэдраого провел 12 матчей во всех турнирах за «РБ Лейпциг», отметившись тремя голами и четырьмя ассистами. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2029 года.