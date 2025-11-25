Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ.

Пол Скоулз globallookpress.com

«Думаю, это всё началось ещё в конце прошлого сезона. Когда они стали чемпионами, пошла их неудачная серия. Они тогда ещё полетели на Ибицу. Арне Слот стоял за диджейским пультом, да ещё и на Ибице! Думаю праздновать подобным образом до окончания сезона — это неуважительно и очень некрасиво», — приводит слова Скоулза Tribal Football.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает только 12-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.