Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин﻿ опроверг информацию о переговорах со «Спартаком» по поводу возможного назначения Альберта Риеры﻿.

Альберт Риера globallookpress.com

«У нас со Спартаком не было никаких встреч по поводу Альберта. Мы до этого им уже отказывали и дали понять, что ни при каких условиях тренера мы отпускать не будем. Наш клуб не торгует тренерами. У Риеры есть действующий контракт, и он работает в Целе. В планы у нас не входит отпускать его за определенную компенсацию кому бы то ни было»,﻿ — сказал Голубин в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» провело встречу с представителями «Целе» по поводу возможного приглашения Риеры на пост главного тренера зимой, но словенский клуб отказался отпускать тренера и готов предложить ему новый контракт.​