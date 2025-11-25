«Эспаньол» одолел «Севилью» (2:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Пере Милья на 48-й минуте и Роберто Фернандес на 84-й минуте.
Единственный гол у «Севильи» забил Маркан на 86-й минуте.
Результат матча
ЭспаньолБарселона2:1СевильяСевилья
1:0 Пере Милья 48' 2:0 Роберто Фернандес 84' 2:1 Маркан 86'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Кевин Гарсиа (Шарль Пикель 75'), Тайрис Долан (Антониу Рока 88'), Урко Гонсалес, Эдуардо Экспозито (Поль Лосано 62'), Рамон Терратс (Роберто Фернандес 62'), Пере Милья (Жофре Каррерас 75')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди (Люсьен Агум 71'), Габриэль Суасо, Маркан, Андрес Кастрин, Хуанлу Санчес, Аднан Янузай (Чидера Эджук 34'), Джибриль Соу (Алексис Санчес 71'), Акор Адамс, Рубен Варгас (Альфон Гонсалес 54'), Пеке (Неманья Гудель 71')
Жёлтые карточки: Эдуардо Экспозито 50', Пере Милья 71', Роберто Фернандес 85' — Андрес Кастрин 90+4'
«Эспаньол» располагается на 6-й позиции в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Севилья» — на 11-й строчке (16).