«Эспаньол» располагается на 6-й позиции в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Севилья» — на 11-й строчке (16).

Единственный гол у «Севильи» забил Маркан на 86-й минуте.

В составе хозяев голы записали на свой счет Пере Милья на 48-й минуте и Роберто Фернандес на 84-й минуте.

2.33

