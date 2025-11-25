Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о домашнем поражении от «Эвертона» (0:1) в матче 12-го тура АПЛ.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Соперник выглядел сильнее — и в равных составах, и после удаления. С первых минут было видно, что нам не хватало нужной интенсивности, поэтому их победа заслуженная.

Чего не хватило? Подхода к игре. Удаление соперника создало нам преимущество, но что мы сделали с этим? Когда у соперника десять человек, нужно давить, прижимать их к их штрафной, быть готовыми к контратакам и сохранять полную концентрацию. Что я сказал команде после матча? Ничего. Завтра тренировка — вот тогда с этим и разберёмся», — приводит слова Аморима NBC.

После 12 туров «Манчестер Юнайтед» с 18 очками занимает 10-е место в АПЛ.