Знаменитый английский нападающий Уэйн Руни прокомментировал последние неудачные результаты «Ливерпуля» и персонально затронул самоотдачу Мохамеда Салаха, а также нерешительность Арне Слота.

Мохамед Салах globallookpress.com

«На месте Слота я бы рискнул и принял важное решение, чтобы оно повлияло на команду. Салах не помогает в обороне. Если вы, будучи одним из игроков, которых они подписали, сидя на скамейке запасных, видите, что он не отрабатывает — опять же он легенда клуба и многое для него сделал, — но если вы на скамейке запасных, то какой сигнал вы получаете?

Они переживают трудные времена, не так ли? Вероятно, следует обратить внимание на последствия того, что, к сожалению, произошло с Жотой. Как это отразилось на игроках, потому что он был их партнером по команде? Это, безусловно, должно сказаться. Но тогда нет оправдания тому, что они не борются и не предотвращают атаки. Думаю, Слоту предстоит большая работа, чтобы вернуть им игру и победы.

Важнее всего то, что при таких результатах, как сейчас, постоянно вспоминают Юргена Клоппа. Это немного напоминает присутствие сэра Алекса Фергюсона. Например, когда в "Манчестер Юнайтед" приходили и Дэвид Мойес и ван Гал, имя Ферги постоянно упоминалось. Что касается Слота, то о Клоппе постоянно вспоминают: "Он не Юрген Клопп, он не так хорош, как Юрген Клопп". Но я думаю, что болельщикам "Ливерпуля" просто нужно отойти от этого и поддержать его», — сказал Руни ВВС.

В 12-м туре «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Ноттингема». Сейчас прошлогодний чемпион занимает только 11-е место в таблице АПЛ с 18 очками.