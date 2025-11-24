Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние здоровья испанского полузащитника Родри перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Байера».﻿

«Родри еще не восстановился. Не уверен, но осталось недолго. Мы еще в процессе и выясним, когда он вернётся. Подождем еще немного, чтобы убедиться, что с ним все в порядке», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.﻿

Игрок перенес длительное восстановление после травмы крестообразной связки колена, которую получил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».